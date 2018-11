Barco que afundou no DF tinha excesso de passageiros

A Marinha informou ainda que o navio havia passado por vistoria em novembro de 2010 e não apresentou irregularidades. Todos os materiais necessários para salvamento, como coletes, extintores de incêndio e boias circulares também estavam dentro das especificações e na quantidade prevista.

Além disso, o condutor da embarcação no momento do acidente, Airton da Silva Maciel, possuía a habilitação exigida. Segundo a Marinha, uma equipe da Delegacia Fluvial de Brasília permanece no local apurando as causas do acidente e auxilia na busca das vítimas desaparecidas, realizada pelo Corpo de Bombeiros.

Vítimas

O naufrágio do barco Imagination deixou, até o momento, duas pessoas mortas e entre sete e nove desaparecidas. As vítimas são uma mulher ainda não identificada, cujo corpo foi encontrado nesta manhã, e um bebê de sete meses. Há dificuldade de saber quantas pessoas exatamente estavam no barco, pois não havia uma lista prévia com o nome dos passageiros. Noventa e quatro pessoas foram resgatadas com vida.

O Corpo de Bombeiros está usando um grupo de cerca de 30 mergulhadores e mais 56 pessoas estão envolvidas no apoio das operações. Um barco e uma lancha estão sendo utilizados, além de dois helicópteros. Os familiares estão sendo orientados a se dirigir ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o reconhecimento dos corpos.

O acidente com o barco ocorreu ontem por volta das 20h30 de ontem. A embarcação foi usada para uma festa de confraternização de uma empresa e quase todos que estavam ali eram empregados e dirigentes dessa empresa. O barco afundou e está numa profundidade de 17 metros no Lago Paranoá.