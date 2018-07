Barco que naufragou no AM é encontrado O barco Dona Zilda, que naufragou na madrugada de ontem supostamente depois de bater em um barranco à margem direita do rio Amazonas, próximo a Itacoatiara, a 170 quilômetros de Manaus, foi encontrado no fundo do rio, encalhado em um banco de areia, na tarde de hoje. A expectativa é que os seis corpos dos passageiros desaparecidos - quatro adultos e duas crianças - possam estar presos em camarotes ou banheiros da embarcação.