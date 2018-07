Barco teria localizado helicóptero na BA, diz Marinha

A Marinha de Porto Seguro divulgou a informação de que um barco pesqueiro teria localizado na noite deste domingo, 19, o helicóptero que caiu na última sexta-feira em Trancoso, no sul da Bahia. Segundo a assessoria de comunicação da Marinha, lanchas e mergulhadores noturnos já estão sendo enviados ao local para checar as informações e ajudar nas buscas.

De acordo com o capitão-tenente Jorge Cordeiro, a praia de Itapororoca é escura e repleta de corais, o que dificulta a operação das equipes de trabalho. As buscas pelas três pessoas desaparecidas foram suspensas no final da tarde deste domingo, segundo informações da assessoria de comunicação da Aeronáutica. Dos sete ocupantes do helicóptero, quatro foram resgatados sem vida. As buscas seguem durante a noite com dois navios. O resgate não teve sucesso e deve ser retomado nesta segunda cedo.