Barco tomba e uma pessoa morre em Manaus

Uma pessoa morreu e cinco foram socorridas após o naufrágio de um rebocador em Manaus, no fim da noite de quinta-feira, 7. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 23 horas o rebocador Almirante Junior tombou quando navegava pelo Rio Negro, nas proximidades de Manaus, no Amazonas. Seis mergulhadores foram para o local e resgataram cinco das seis pessoas que estavam na embarcação. As pessoas resgatadas foram levadas de Manaus para Barcelos. Por volta das 2 horas, o corpo do comandante do rebocador, Agenor de Albuquerque, de 64 anos, foi encontrado. Segundo os bombeiros, será aberto um inquérito para apurar as causas do acidente.