Barco vira com quatro a bordo na zona sul de SP Um barco virou com pelo menos quatro pessoas a bordo na tarde de hoje na Represa Guarapiranga, na região do Jardim Três Marias, na zona sul de São Paulo. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local, nas proximidades da Avenida Robert Kennedy, por volta de 15h30. Um helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM), também foi acionado. Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.