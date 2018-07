Barco vira e joga 5 mil litros de óleo no Rio Negro-AM Uma embarcação naufragou e derramou cerca de 5 mil litros de óleo combustível no Rio Negro ontem, em Manaus, no Estado do Amazonas. O acidente não deixou vítimas. De acordo com informações do 9º Distrito Naval da Amazônia, órgão da Marinha do Brasil, o barco que afundou, o Jean Filho XXX, é um empurrador da empresa J.F. Oliveira Navegação Ltda e servia para mover balsas por longas distâncias, ligando cidades amazônicas.