Barco vira no Lago Paranoá; um bebê morreu Um barco com pelo menos 92 pessoas virou no Lago Paranoá, em Brasília, por volta das 22h50 deste domingo. Segundo o tenente Bcosta, do Corpo de Bombeiros, o resgate ainda está em andamento. Um bebê de seis meses morreu após ter uma parada cardiorrespiratória.