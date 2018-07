Barein aumenta número de prisões antes de corrida da F1

Assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo, o Grande Prêmio é o maior evento esportivo organizado pelo país aliado dos EUA, e o governo espera uma grande participação do público na corrida deste ano, apesar dos protestos violentos.

A agência de notícias estatal do Barein disse na quarta-feira que as autoridades prenderam um homem que mais tarde confessou a responsabilidade por um incidente em que um carro foi incendiado e explodiu no distrito financeiro do país, em 14 de abril.

Quatro outras pessoas acusadas de roubar e queimar um carro também foram presas, e uma outra pessoa foi detida acusada de bloquear uma estrada principal e causar danos a um veículo.

De acordo com a Anistia Internacional, ativistas de direitos humanos afirmaram que dezenas de manifestantes foram presos antes da corrida.

A organização Human Rights Watch disse em 10 de abril que a polícia prendeu 20 ativistas de oposição em cidades próximas ao circuito, com a aparente intenção de evitar uma repetição dos protestos de 2012.

O governo negou que as prisões tenham ocorrido e também nega as acusações de grupos de direitos humanos de que usa força excessiva para reprimir os protestos, e diz que as prisões de suspeitos estão de acordo com a lei.

(Por Yara Bayoumy)