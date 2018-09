Barein declara lei marcial após chegada de tropas sauditas

A Bahrein TV disse que o rei "autorizou o comandante das forças de defesa do Barein a tomar todas as medidas necessárias para proteger a segurança do país e seus cidadãos".

A ordem real entrou em vigor nesta terça-feira e se aplica a todas as partes do Estado do Golfo, um centro petrolífero e bancário regional. As forças de segurança do país assumirão o controle pelos próximos três meses, segundo a televisão.

Não ficou claro se será imposto um toque de recolher ou se haverá repressão à mídia ou a reuniões públicas.

Mais de mil soldados sauditas chegaram ao Barein na segunda-feira em um longo comboio de veículos blindados, atendendo ao pedido dos governantes sunitas do Barein. Militares faziam o "V" da vitória com as mãos enquanto atravessavam a rodovia elevada que liga a Arábia Saudita à pequena ilha do Barein.

Os Emirados Árabes Unidos disseram que também vão enviar 500 policiais ao Barein.

Analistas viram a movimentação de tropas no Barein, que é a base da Quinta Frota da Marinha dos EUA, como sinal de preocupação na Arábia Saudita de que concessões por parte da monarquia barenita pudessem inspirar a minoria sunita da própria Arábia Saudita, um reino conservador governado por sunitas.

O Barein vem passando pela pior turbulência desde os anos 1990, depois que manifestantes saíram às ruas no mês passado inspirados pelos levantes que derrubaram os líderes do Egito e da Tunísia.

Diferentemente desses países, em que populações de maioria sunita se uniram contra o regime, o Barein é dividido segundo linhas sectárias, fato que cria o risco de o país mergulhar num conflito civil.

Choques sectários explodiram em partes diferentes do país durante a noite, com sunitas e xiitas trocando acusações na mídia, dizendo que tinham sido atacados por bandos de jovens.

Choques violentos entre jovens armados de cassetetes, facas e pedras vêm se tornando diários, obrigando a Universidade do Barein e muitas escolas a fecharem suas portas para evitar problemas maiores.

Em um sinal de que o Barein se dirige à turbulência prolongada, manifestantes acamparam na praça da Pérola, o ponto central de semanas de agitação, desafiando a intervenção saudita.

"Rejeitamos esta intervenção e a consideramos uma ocupação. Qualquer intervenção estrangeira para sufocar o povo é ocupação", disse Akeel Jaber, um ativista na praça.

Mais de 60 por cento dos barenitas são xiitas que se queixam de discriminação por parte da família real sunita. Os pedidos pela derrubada da monarquia alarmaram a minoria sunita, receosa de que a agitação favoreça o Irã, potência xiita.

O Irã criticou fortemente a intervenção saudita no Barein.

"A presença de forças estrangeiras e interferência nos assuntos internos do Barein é inaceitável e vai complicar a questão ainda mais", disse Ramin Mehmanparast, porta-voz do Ministério do Exterior iraniano, em sua coletiva de imprensa semanal em Teerã.

Os EUA pediram à Arábia Saudita que aja com moderação, mas analistas dizem que a escalada revela os limites da influência norte-americana quando a segurança interna é ameaçada.

Em um sinal de que a segurança no Barein pode se deteriorar, o Departamento de Estado dos EUA desaconselhou os cidadãos americanos a viajarem à ilha "devido à deterioração da lei e ordem."

(Reportagem adicional de Robin Pomeroy no Irã, Firouz Sedarat em Dubai)