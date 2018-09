Barein suaviza toque de recolher; quatro morrem

O pedido aconteceu depois que um quarto manifestante morreu em decorrência dos ferimentos sofridos quando soldados e policiais agiram na quarta-feira para encerrar semanas de desassossego que levaram o rei a decretar lei marcial e a convocar tropas da vizinha Arábia Saudita, também de maioria sunita.

A secretária de Estados dos EUA Hillary Clinton disse que o Barein tem o direito soberano de solicitar ajuda de seus vizinhos no Golfo, mas sublinhou que a solução para a crise do país só pode vir por meio do diálogo político.

"Deixamos claro que a segurança sozinha não pode resolver os desafios que o Barein enfrenta", disse Hillary aos repórteres em Paris, após se reunir com vários ministros árabes. "A violência não é a resposta, um processo político sim."

O Wefaq, maior grupo xiita do Barein, disse que a mais recente morte elevou para 11 o número de manifestantes mortos desde o início dos tumultos. Quatro policiais também foram mortos esta semana, alguns deles atropelados por manifestantes de carro.

País de maioria sunita, o Barein já deteve nove ativistas de oposição, incluindo dois médicos do maior hospital público de Manama, que permanece cercado por tropas que verificam as identidades e conduzem buscas regulares.

A ferocidade da repressão, durante a qual tropas e policiais se espalharam pelo país, impuseram um toque de recolher e proibiram todos os ajuntamentos e marchas públicas, chocou os xiitas bareinitas e revoltou o Irã, vizinho islâmico xiita não-árabe.

Pessoas presentes ao enterro de um dos manifestantes mortos esta semana se mostravam desafiadoras. Erguendo os punhos e gritando "abaixo o rei Hamad", milhares se reuniram no funeral do técnico de computação Ahmed Abdullah Ahsan no subúrbio xiita de Diah neste sábado.

"Não estou revoltado. Estou orgulhoso de meu filho. Ele é um mártir", disse sua mãe. "Ele queria o fim deste regime."

A polícia e os soldados não interferiram, apesar da proibição de reuniões públicas.