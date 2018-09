Bares fechados pelo Psiu voltam a funcionar em SP

A Secretaria das Subprefeituras informou que os estabelecimentos localizados em esquinas da Rua Cardeal Arcoverde - com a Rua Francisco Iasi e com a Rua Morato Coelho - foram emparedados novamente.

Um boletim de ocorrência foi feito com base no artigo 330 do Código Penal, que trata do desrespeito à ordem pública, com pena prevista de 15 dias a seis meses de prisão, além de multa. Caso os bares voltem a desrespeitar a proibição, a prefeitura informou que então o caso passará para a polícia. Os locais emparedados ontem eram reincidentes, segundo a Prefeitura.