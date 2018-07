Domingo (17) é Dia de São Patrício, o santo padroeiro da Irlanda, que inspira noites regadas a muita cerveja em todo o mundo - e por aqui também.

Na festa 'St. Patrick's Live', quatro deles se unem: o All Black (R. Oscar Freire, 163, 3088-7990), o The Queen's Head (R. Tucambira, 163, 3774-3778; foto) e o Kia Ora (R. Eduardo de Sousa Aranha, 377, 3846-8300) recebem o show da mesma banda, o Green Hot Clover, grupo britânico que toca desde covers de canções folclóricas irlandesas até músicas mais novas do país, além de pop e rock. O Kia Ora Barra Funda (R. Brig. Galvão, 871, Barra Funda, 2366-3844) também participa, mas sem o show do Green Hot Clover - lá, a banda Terra Celta cuida das melodias tradicionais.

As comemorações começam ao meio dia, e os primeiros a chegar ganham uma camiseta com os logos das casas. Há promoção de chope Guinness, que vai custar R$ 14, e tem também chope verde

(R$ 10) e 'Fish'n'Chips' no cone (R$ 18).

Nos dois Kia Ora e no Queen's Head, até 17h, mulheres pagam R$ 30 e homens, R$ 60; depois, sobe para R$ 50 e R$ 80 (o preço do dia todo no All Black).

Renan Dissenha Fagundes