A paisagem marítima foi substituída pelo movimentado final da Rua Padre João Manuel, mas a filial brasileira da Brasserie des Arts mantém a vocação mista da casa de Saint-Tropez: uma intersecção entre restaurante e bar que comporta programas diversos, como um jantar a dois, um drinque no balcão, ou até um esquenta pré-balada com amigos.

O ambiente, elegante, se distribui por uma varanda com mesinhas - iluminadas por velas que dão um clima mais intimista -; pelo lounge com mesas baixas, sofás e música alta; pelo belo balcão e por algumas mesas feitas mais para comer do que para beber.

O serviço é rápido e atencioso, e a equipe é comandada por gente egressa de casas famosas: o chef, Xavier Torrentes, era do D.O.M., o sommelier Ernesto Arahata trabalhava ao lado, no Piselli, e o bar é comandado por Marcelo Serrano, que deixou o MyNY este ano.

Serrano trouxe, inclusive, algumas das criações que compunham sua premiada carta no bar de drinques do Itaim Bibi, como o famoso 'Lafayette' (R$ 29,00), com gim Hendricks, infusão de camomila e água de flor de laranjeira, servido em uma xícara de chá.

Além das criações do barman, há drinques tradicionais, como o 'Bloody Mary' e o 'Dry Martini' (R$ 25, cada), e uma seção dedicada a 'clássicos perdidos', como o sensacional 'Moscow Mule'

(R$ 25; foto), de vodca Stolichnaya, suco de limão, angostura e espuma de gengibre feita na casa. A espuma também aparece no ótimo 'Jack & Ginger' (R$ 29), que mescla Jack Daniels e limão siciliano e faz parte das 'tendências'.

O cardápio de comidas é enxuto, de inspiração italiana e mediterrânea. Para começar, o tartar de atum com pupunha (R$ 37, o grande; foto) e o hot-dog com queijo brie (R$ 21) são boas pedidas. Os principais se dividem entre massas, como o interessante gnocchi com presunto cru e rúcula (R$ 41), carnes (bife ancho, R$ 49) e peixes (atum, R$ 49).

Renan Dissenha Fagundes