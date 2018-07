O bar quase não tem lugares para sentar porque uma mesa de sinuca ocupa o espaço que deveria ser das mesas. Não há garçons - os donos é que estão atrás do balcão -, nem muito o que comer, e a bebida mais vendida é cerveja. Podia ser a descrição de um boteco de bairro qualquer, daqueles que colocam o bilhar bem no meio do salão, mas as semelhanças do Boca de Ouro (nome que faz referência ao bicheiro da peça de Nelson Rodrigues) com estes estabelecimentos tradicionais só existem se vários detalhes ficarem de fora da descrição.

Há apenas uma mesa, sim, mas ela é alta, e os clientes ainda podem escolher uma das várias banquetas que ocupam o longo balcão do térreo e ladeiam a mesa de sinuca no primeiro andar.

Outro detalhe: mantendo um leve espírito de boteco, as cervejas são servidas em simples copos americanos. Só que a pequena carta é composta, em sua maioria, por rótulos importados, como a escocesa BrewDog Punk (R$ 17) e a americana Anchor Steam (R$ 18). E, mesmo entre as marcas brasileiras, falta uma pilsen levinha para beber a noite toda. A opção mais barata é a paranaense Way Lager (R$ 9; long neck).

O cardápio, só de bebidas, tem ainda doses de cachaça, uísque, bourbon, vodca, tequila, gin e rum, e nove drinques, como o 'Negroni' (R$ 24), o 'Dry Martini' (R$ 24), e a caipirinha (R$ 14).

As poucas opções para comer estão listadas na lousa. A rabada (R$ 12), em montagem bem cuidada, vem desfiada, em um potinho. Para dividir, há porções de torresmo ou de picles empanado frito (R$ 10, cada) - salgadinho na medida certa para petiscar bebendo cerveja.

A melhor parte é mesmo a mesa de sinuca no andar de cima. Um quadro informa as regras da casa: '1. Não precisa pagar para jogar, mas precisa beber' e '2. Deixe os outros jogarem também'. E é melhor deixar mesmo, porque uma citação logo abaixo adverte: 'Se começar a dar problemas, vamos passar a cobrar.' Renan Dissenha Fagundes