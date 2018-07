Bares Mais vinho, por favor

Por um tempo, esqueça as mesas na calçada, a cerveja estupidamente gelada e a porção de bolinhos fritos e fumegantes. O conselho não é por conta dos recentes arrastões na cidade (ocupar as ruas e lotar os bares ainda é o melhor remédio). É que está frio lá fora.

Como inverno é a temporada dos clichês - cachecóis, luvas e botas em quase todos -, tomar vinho é apenas mais um deles. E no espanhol La Madrileña dá para fazer isso sem muita afetação.

Na adega, todos os rótulos vêm da Espanha. Experimente o Tertius Roble e o Artesa Rioja (ambos R$ 12 a taça). Para pedir as tapas, consulte a lousa com as opções do dia. No dia da visita, ela listava as 'Tostas' (R$ 24) - de presunto cru e ovo de codorna frito e dequeijo de cabra com mel e cebolas carameladas - e tortilha de batatas (R$ 12).

Se quiser sentar nas mesas do quintal, cobertas por um toldinho, é bom maneirar no vinho. Para voltar ao salão, é preciso encarar três lances de escada.Daniel Telles Marques