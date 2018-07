Bares que 'alugam' gatos viram mania no Japão

A mais nova mania entre os japoneses é a de freqüentar os chamados "cat cafés", locais onde os clientes podem aproveitar da companhia de gatos. Por cerca de US$ 10 (pouco mais de R$ 23), o cliente pode passar uma hora em um desses estabelecimentos. Em um deles, o Ja La La Café, no agitado bairro de Akihabara, em Tóquio, cerca de 12 gatos fazem as honras da casa. Os clientes podem acariciá-los ou apenas tirar fotos de seus bichanos preferidos. A maioria é de homens solteiros. Um deles, Yutsuke, se confessa batante tímido com outras pessoas. Ele conta que gostaria de ter seu próprio gato, mas como mora sozinho e está sempre viajando a negócios, prefere freqüentar os "cat cafés". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.