Bares são autuados por mesas na calçada A Subprefeitura da Vila Mariana autuou dois bares da região por manter sem permissão mesas e cadeiras na calçada. A ação conjunta com a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começou na noite de quinta-feira e terminou ontem. Os estabelecimentos Ceci e o Bar do Juarez terão de pagar multa de R$ 500 por falta do Termo de Permissão de Uso e Ocupação do Solo (TPU).