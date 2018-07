Bares voltam a fechar à meia-noite em Sorocaba-SP

A lei estava em vigor desde o dia 27 de julho e exigia que os bares cumprissem uma série de requisitos para poder funcionar após as 23 horas. O objetivo, segundo o prefeito, era a redução dos índices de violência. Pesquisas mostram que as cidades que restringiram o horário de funcionamento dos bares tiveram queda na criminalidade.

A mudança da lei com a ampliação do horário foi solicitada por entidades que representam comerciantes e funcionários. Donos de bares reclamaram de prejuízos e ameaçavam demitir funcionários. Na votação do projeto e na apreciação do veto do prefeito, eles lotaram o plenário da Câmara com cartazes.

Com a nova lei, os estabelecimentos que quiserem funcionar após as 23 horas continuam obrigados a cumprir requisitos de segurança, vigilância e sonorização, mas têm até o final deste ano para adequação. O prefeito tem prazo de 24 horas para promulgar a lei, caso contrário a norma será editada pelo presidente da Câmara.