Barnes & Noble lançará serviço de vídeos para Nook

A Barnes & Noble, a maior cadeia de livrarias dos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira que o serviço de vídeo para o Nook vai permitir que consumidores comprem filmes e programas de televisão da Time Warner, HBO, Viacom, Sony Pictures e Walt Disney Studios.

Devem ser anunciadas outras parcerias com estúdios em breve, afirmou a empresa.

A companhia, cujos tablets Nook e leitores eletrônicos ganharam a simpatia de consumidores, enfrenta intensa competição com a Amazon, que já oferece o serviço de compra de vídeos "Prime Instant Video" e produz o tablet Kindle Fire.

A Amazon também possui um serviço de assinatura conectado ao Prime, que oferta serviço de compra livre por dois dias por todo os EUA e custa 79 dólares por ano.

O serviço de vídeo para o Nook será lançado no outono nos Estados Unidos e no Reino Unido --onde a Barnes & Noble vai começar a vender o Nook, também no outono (na região), a tempo para o período de férias.

(Por Phil Wahba em Nova York; reportagem adiocional de Alistair Barr em San Francisco)