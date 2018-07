Os tablets vão combinar o hardware da Samsung com o software do Nook e darão acesso à livraria digital de mais de 3 milhões de livros, principais revistas e jornais da Barnes & Noble, disseram as companhias em um comunicado conjunto.

Os tablets Samsung Galaxy Tab 4 NOOK devem ser lançados em uma versão de 7 polegadas nos Estados Unidos no começo de agosto.

(Por Sruthi Ramakrishnan)