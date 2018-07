Barnes & Noble venderá leitor digital Nook no Reino Unido

A companhia começará a vender seu Nook Simple Touch através de alguns varejistas britânicos em outubro. A companhia disse que indicará o nome das redes que venderão os produtos em breve.

Também será lançada uma loja online exclusiva para o Nook no país.

O Nook tem sido um produto popular nos EUA, ajudando a Barnes & Noble a mitigar a queda nas livrarias físicas.

A varejista disse ter conquistado 27 por cento do mercado de leitores eletrônicos nos Estados Unidos, mas também tem cortado os preços do Nook na tentativa de concorrer com o leitor digital Kindle e o tablet Kindle Fire, ambos da Amazon.

