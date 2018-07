Barraco desaba e mata criança na zona norte do Rio Um menino de seis anos morreu na noite de terça-feira devido ao desabamento de um barraco no bairro de Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro. Seis pessoas de uma mesma família estavam no imóvel vendo televisão quando, por volta das 20h, a parede dos fundos e parte do telhado caíram. Duas crianças e um mulher adulta conseguiram sair ilesas do barraco, mas três crianças foram atingidas.