Barradas cuidou mais dos outros, diz Serra

O candidato à Presidência do PSDB, José Serra, afirmou ontem que o secretário estadual da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, cuidava mais dos outros que de si mesmo. Também afirmou que médicos próximos a ele não sabiam de qualquer problema cardíaco. Barradas morreu no sábado, aos 57 anos, em decorrência de um enfarte. Segundo Serra, o secretário não fazia um check-up havia cinco anos.

"Ele não tinha nenhum problema cardíaco, pelo menos que os médicos próximos soubessem. Só não fazia check-up havia cinco anos. Ele, que conseguia check-ups para tanta gente, inclusive me acompanhava toda vez que eu ia, não tinha feito para si mesmo", disse o ex-governador, que esteve em seu velório.

A despedida reuniu familiares, amigos e políticos do governo atual e de anteriores. A cerimônia ocorreu no salão nobre do Hospital Santa Casa da Misericórdia - foi na faculdade da instituição que ele se formou médico sanitarista. Também estiveram presentes o prefeito Gilberto Kassab (DEM), o governador Alberto Goldman (PSDB) e o candidato ao governo de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), além de deputados e secretários.

Linamara Battistella, secretária estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, disse que o secretário será lembrado pelos resultados do SUS. "Nenhum Estado criou um sistema tão abrangente." Ao menos 50 ramalhetes foram enviados ao velório, a maioria de hospitais, faculdades e órgãos governamentais. O corpo de Barradas será cremado hoje, em cerimônia reservada para a família.