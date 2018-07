Barrado no Santos, Domingos joga na Lusa Afastado do Santos por indisciplina, Domingos acertou com a Portuguesa até o fim do Estadual de 2010. O zagueiro chegou a negociar com Fortaleza, São Caetano e Ponte Preta, mas foi com o clube do Canindé que o negócio deu certo. Ele será apresentado hoje e o técnico Vagner Benazzi espera contar com o atleta já no jogo de amanhã contra o Brasiliense.