Barragem rompe no norte de Nova Jersey e alaga três cidades

NOVA YORK - Uma barragem rompeu no norte de Nova Jersey nesta terça-feira, 30, e alagou as cidades de Moonachie, Little Ferry e Carlstadt com 1,2 a 1,5 metro de água em consequência da passagem da tempestade Sandy, disseram autoridades à Reuters. "Estamos em modo de resgate", disse Jeanne Baratta, chefe do executivo do condado de Bergen. Não houve relatos de mortos ou feridos, segundo ela.

Baratta disse que as três cidades ficaram "devastadas" pelo alagamento. A barragem rompeu à medida que a tempestade Sandy atinge a Costa Leste dos Estados Unidos. Sandy perdeu a força de furacão pouco antes de atingir o continente, na segunda-feira, mas permanece como uma tempestade gigantesca.