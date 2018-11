Barragem transborda por conta das chuvas no Piauí A barragem de Algodões I, no norte do Piauí, transbordou ontem após ameaça de rompimento, segundo informações da Coordenadoria de Comunicação Social do governo do Estado. O volume de água, de acordo com a coordenadoria, ultrapassou a capacidade da barragem, que é de 52 bilhões de litros, por conta das chuvas das últimas semanas no Estado. Mais de 100 famílias das cidades vizinhas à barragem, na região de Cocal da Estação, foram retiradas de suas casas, que ficaram inundadas.