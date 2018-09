Barragens novas no Tietê preocupam ambientalistas

O Comitê de Bacias Hidrográfica do Sorocaba e Médio-Tietê vai acompanhar a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental. A preocupação é de que a redução na velocidade do rio possa retardar o processo de despoluição das águas.

Para realizar os estudos, o Departamento Hidroviário (DH), vinculado à Secretaria Estadual dos Transportes, e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), ligada à Secretaria de Saneamento e Energia, assinaram convênio no valor de R$ 2,4 milhões. Os novos estudos visam ao uso múltiplo das águas, com o aproveitamento do trecho para geração de energia, navegação e contenção de cheias. Com isso, a hidrovia, que possui 650 km no trecho paulista, chegará a 850 km navegáveis.

A expansão entre Anhembi e Salto possibilitará o transporte de cargas como soja, milho e álcool pelo rio. "Esse trecho do rio é propício para a navegação e não haverá prejuízo ambiental. Ao contrário, esperamos incrementar o turismo", diz o prefeito de Salto, Geraldo Garcia (PDT).

Malu Ribeiro, da SOS Mata Atlântica, vê risco de agravar a poluição com a eliminação das corredeiras, responsáveis pela oxigenação das águas. A entidade vai exigir que a compensação ambiental pelas obras inclua a recuperação da mata ciliar no trecho. "Sem mata ciliar, o rio sofre assoreamento e a navegação também fica prejudicada."

CONSERVAÇÃO

Costa Rica terá fundo de US$ 56 milhões

O governo da Costa Rica e ONGs anunciaram ontem um fundo destinado à conservação da biodiversidade, que prevê US$ 56 milhões para projetos. Segundo Giselle Mendéz, diretora do Sistema Nacional de Áreas de Conservação do Ministério do Meio Ambiente, o principal objetivo do fundo é consolidar o sistema de áreas protegidas no país para que se tornem "ecologicamente relevantes e eficazmente administrados". Do total de recursos, US$ 29 milhões virão das ONGs The Nature Conservancy (TNC), Fundação Linden para a Conservação, Fundação Gordon e Betty Moore e Fundação Walton Family. O restante virá do governo.

Na caixa de sapatos, contra os maus-tratos

Ativista da ONG de defesa dos animais Peta protesta em Berlim contra os maus-tratos aos bichos na produção de calçados e outros artigos de couro.