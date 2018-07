Barrichello acredita em recuperação da Williams na China

O brasileiro Rubens Barrichello e o venezuelano Pastor Maldonado não terminaram as duas corridas do ano, deixando a Williams atrás das novas equipes Virgin Racing e Team Lotus no Mundial de Construtores.

"Não é o início de ano dos sonhos que nós desejávamos ter", disse Barrichello em entrevista coletiva no circuito de Xangai. "Por um erro me coloquei fora da disputa na classificação da Austrália e a corrida estava indo bem até um problema. Na Malásia nós simplesmente não estávamos lá. O carro não era competitivo e não fomos bem."

"Tenho certeza que será muito melhor aqui. Temos novos componentes, temos novas peças e esperamos por um fim de semana muito melhor."

A Williams teve uma boa pré-temporada, com um carro totalmente novo em relação a 2009. No entanto, Maldonado durou apenas nove voltas no GP da Austrália que abriu a temporada com um problema no câmbio, enquanto Barrichello bateu em Nico Rosberg, da Mercedes, e abandonou.

Na Malásia no último fim de semana, Barrichello teve problemas hidráulicos e Maldonado também abandonou.

"Acho que poderíamos ter ficado nos 10 primeiros lugares na primeira corrida", disse o brasileiro. "Na segunda corrida estávamos em 15o e isso era o melhor que poderíamos fazer. Aqui eu não sei. Precisamos ver o desenvolvimento do carro. Sem nenhuma mudança acho que poderíamos ficar entre os 12. Com as mudanças, espero estar entre os seis."