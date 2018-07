Barrichello propõe reduzir salário para ficar na Williams

"Eu tenho que medir minhas opções. Não acho que tenha que me rebaixar. As situações básicas eles sabem quais são", disse ele a jornalistas após o treino classificatório para o Grande Prêmio do Brasil.

"Eu já ofereci coisas menores, salários menores, situações em que eu me vejo guiando um carro competitivo no ano que vem sacrificando certas coisas, mas sacrificar até um certo ponto. Você não vai fazer praticamente tudo o que eles querem, porque a Fórmula 1 arranca pedaço, então tem que tomar cuidado", afirmou.

"Não estou aqui para pedir nenhum favor. Se eu ficar, é porque eles querem que eu fique."

À imprensa estrangeira, o brasileiro disse que não descarta buscar um patrocínio se isso for necessário para que ele tenha um lugar no ano que vem. Barrichello contou que já visitou várias montadoras.

Sem vaga garantida no grid para 2012, Barrichello, de 39 anos, evita dar um ultimato às equipes e comparou a situação a um romance.

"Eu dou muito esse exemplo, porque se tem alguém em dúvida do outro lado, se a namorada está em dúvida e você dá um ultimato nela, a chance de você receber um não é muito grande. Então você tem que trabalhar com ambas as hipóteses."

Recordista em GPs, com mais de 320 corridas em 19 anos na categoria, Barrichello defende a permanência dos atuais pilotos da Williams -seu companheiro é o venezuelano Pastor Maldonado, que corre com patrocínio- para um melhor desenvolvimento do carro no ano que vem, já que em 2011 a equipe sofreu.

"A equipe está mudando motor, está mudando engenheiro, mudando uma série de coisas. Na minha opinião, eles precisariam da continuação dos pilotos para que o ano deslanche", afirmou ele, que largará em 12o em Interlagos.

"Eu sabia que eu tinha que tirar o melhor do carro, então a volta foi totalmente no limite e extremamente satisfatória", disse o piloto sobre o treino deste sábado. "Hoje foi um dia belo. Foi uma volta de pole position e estou gratificado por isso. Mesmo sabendo que não ganhei nada."

Barrichello acredita que esse bom resultado em casa, última prova da temporada, pode ajudar em sua negociação.

"Isso mostra que o cara continua moleque e tem a velocidade na veia, então isso ajuda", afirmou, acrescentando que ficou até as 22h no simulador em casa na sexta-feira.

APOIO DE VETTEL

Sebastian Vettel, que já garantiu o título deste ano e quebrou neste domingo o recorde de poles, conquistando sua 15a na temporada, afirmou que seria uma grande pena se Barrichello não conseguisse um lugar no ano que vem.

"Ele pertence a esse ambiente. O que realmente nos inspira em Rubens é que ele ama o que faz... Ele ainda parece jovem e cheio de energia e ele é muito divertido, realmente uma figura", disse a jornalistas após a sessão de classificação.

"É bem doido imaginar ficar no circuito por tanto tempo", acrescentou.

Jenson Button, da McLaren, que já foi companheiro de Barrichello na Brawn GP, afirmou não se ver tanto tempo na Fórmula 1, apesar de já estar na 12a temporada, mas torce para o colega conseguir uma vaga em 2012.

"Eu realmente espero que ele consiga um carro no ano que vem, porque do contrário nós vamos perder uma ótima festa de domingo à noite."