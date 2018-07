Barrichello roda e larga em 10.º

A substituição do câmbio do carro saiu mais barato para Rubens Barrichello, ontem, na classificação do GP de Cingapura, do que ele mesmo pensava. Na sua volta final, errou, bateu na curva 5 e ficou com o quinto tempo. Mas por trocar o câmbio perderá cinco colocações no grid e começa a corrida, hoje, em décimo. Os danos a sua pretensão de ser campeão não foram tão grandes porque o companheiro de Brawn GP, o britânico Jenson Button, vai largar apenas em 12º. O também britânico Lewis Hamilton, da McLaren, é o pole position.

A primeira surpresa de Rubinho, ontem, foi a evolução menor do carro da Brawn em relação às demais equipes à medida que a pista ganhava mais borracha e se tornava mais rápida. "A McLaren, a Red Bull e a Williams aproveitaram melhor essa nova condição. Nós não crescemos como eles." Deu a entender que tentou pilotar acima do limite do carro, tanto que antes de colidir na barreira de proteção já havia perdido o seu controle na chicane, curva 10, quase batendo também.

Com 66 pontos diante de 80 de Button, líder do Mundial, Rubinho tem ainda chances de reduzir a diferença no GP de Cingapura. Mas preocupa o piloto o fato de Button poder largar, hoje, com o volume de gasolina que desejar (683 quilos), por ter ficado fora dos dez, enquanto Rubinho começa a prova com o que há no seu tanque (655,5), o que pode representar uma desvantagem. "Poderia ser pior", admitiu Rubinho. Ross Brawn, proprietário do time, concordou: "Não está ruim para Rubens se levarmos em conta o seu peso de gasolina." Rubinho, no entanto, deverá fazer seu primeiro pit stop na 18ª volta e Button cerca de nove depois.

Os dois pilotos da Brawn GP devem estar atentos, hoje, ao que fará Sebastian Vettel, da Red Bull, segundo no grid, com 651 quilos. Ele é o terceiro no campeonato, com 54 pontos, e dependendo do resultado na competição pode voltar a ter chances reais de ser campeão e não apenas matemáticas, como agora. "Nas últimas quatro etapas não fomos bem, mas sabia que retomaríamos o caminho das vitórias", comentou Vettel. Depois de vencer na Inglaterra e ser segundo na Alemanha, somou apenas 7 pontos nas quatro provas seguintes.

O atual campeão, Hamilton, confessou esperar ver a McLaren tão eficiente quanto ontem na sessão classificatória desde sexta-feira.

"Mexemos bastante no acerto de ontem (sexta-feira) para hoje (ontem) e achamos o acerto. Mas será uma batalha dura com esses caras", falou, mostrando Vettel e Nico Rosberg, da Williams, em terceiro lugar. Hamilton tem 660,5 quilos.

ATRÁS DE PONTOS

A Brawn GP, que parecia poder lutar pelo primeiro lugar, ao menos pelo exposto ontem ficará contente se Rubinho e Button fizerem pontos. Restarão depois do GP de Cingapura as etapas no Japão, Suzuka, no próximo domingo, Brasil, dia 18, e Abu Dhabi, 1º de novembro.

A largada do GP de Cingapura, hoje, será às 20 horas, a única disputada à noite, correspondentes às 9 horas de Brasília. São 61 voltas no traçado de rua de 5.073 metros e 23 curvas.