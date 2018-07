Barrigão da falsa grávida vira hit na 25 de Março, em SP A falsa gravidez de quadrigêmeas da moradora de Taubaté, no interior de São Paulo, desmascarada no início do ano, virou piada nacional e também uma das fantasias mais procuradas da 25 de Março, no centro da capital. "Não esperava toda essa procura", diz Pierre Sfeier, dono da rede de lojas Festas e Fantasias, na Ladeira Porto Geral. Assim que a mentira foi descoberta e a história caiu na boca do povo, o empresário percebeu que esse poderia ser um dos sucessos do carnaval. Mandou fabricar a réplica do barrigão e vestidos estampados e coloridos, parecidos com os usados pela pedagoga Maria Verônica Aparecida César Santos.