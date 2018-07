Barril a US$ 66 garante planos

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, Gabrielli lembrou que, já no início do ano, havia dito que, se o petróleo chegasse a US$ 65 o barril, captações de US$ 30 bilhões seriam suficientes para financiar os cinco anos de investimento. Segundo Gabrielli, de janeiro a junho a Petrobrás conseguiu levantar US$ 31 bilhões, suficientes para a atual cotação do petróleo. A empresa conseguiu US$ 12,5 bilhões com o BNDES, outros US$ 6,5 bilhões com um conjunto de seis bancos estrangeiros, mais o Banco do Brasil, US$ 2 bilhões com o Eximbank dos Estados Unidos e US$ 10 bilhões com a China. "Não acho que financiamento será um problema para o pré-sal", disse.

Segundo ele, o limite para o ritmo da produção do pré-sal será dado pela capacidade de fornecimento de materiais e equipamentos pela indústria. "É isso que vai determinar a velocidade, e não o dinheiro." Gabrielli considera "uma meta adequada" o porcentual de 65% de conteúdo nacional de produtos e serviços a serem utilizados no pré-sal. "Temos que avaliar isso como uma média ponderada", disse Gabrielli, destacando que, em alguns casos, o índice poderá ser maior ou menor que 65%.

Sobre a capitalização da Petrobrás que o governo pretende promover para aumentar a capacidade de investimentos da empresa no pré-sal, Gabrielli afirmou, sem citar números, que o volume de recursos a ser movimentado no processo "será um pouco acima da média".