Barroso, da UE, se diz preocupado com progresso climático do G20 O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, expressou preocupação nesta sexta-feira de que os países do G20 não estariam andando rápido o bastante para se chegar a um acordo da Organização das Nações Unidas para combater as mudanças climáticas.