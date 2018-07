Barueri é aperitivo do clássico

O São Paulo tem jogos perigosos pela frente. Domingo, joga contra o Palmeiras e depois enfrenta, na quinta-feira, o temível Once Caldas, pela Taça Libertadores. A partida de hoje, às 21h50, diante do Barueri, ficou em segundo plano, mas é fundamental na pretensão de alcançar o G-4 do Campeonato Paulista antes da viagem para a Colômbia. Difícil é se concentrar para enfrentar adversário menos expressivo.

"O desafio desta semana foi conscientizar os jogadores da importância do duelo contra o Barueri", admite o técnico Ricardo Gomes. "Acredito que tenho um elenco muito profissional e que vai saber se esforçar muito para vencer a partida."

Washington mal pode esperar para entrar em campo com o estádio lotado diante do Palmeiras. "Quando é semana de clássico, a gente fala mais disso no vestiário", reconhece o camisa 9 são-paulino, que procura motivação para a partida de hoje na chance de marcar mais gols e melhorar na lista de goleadores do Paulista - o artilheiro da competição é Neymar, com 7 gols. "Estou insatisfeito.

Marquei só dois gols no Estadual. Estou abaixo da média e não posso deixar de fazer gols."

O lateral-esquerdo Thiago Carletto chega até o fim desta semana no Morumbi e assina contrato até 2014.