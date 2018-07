Barueri mobiliza população para o dia do meio ambiente O Corpo de Bombeiros de Barueri (SP) deve lançar no Rio Tietê, entre os bairros da Aldeia de Barueri e Alphaville, na manhã desta quinta-feira, uma rede de pesca de mais de 40 metros de comprimento. Após cinco horas, a rede será recolhida para a contagem das garrafas pet "pescadas". A ação faz parte do programa organizado pela prefeitura de Barueri para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Também faz parte do programa de conscientização da prefeitura uma varrição comunitária do bairro da Aldeia de Barueri. Para a ação serão utilizadas vassouras confeccionadas a partir de garrafas pet. Segundo a prefeitura, ainda serão plantadas cem árvores, no mesmo bairro, com mão-de-obra voluntária. Como parte da programação, haverá entrevista e apresentação das motos da equipe Infinity Tally Team que disputa o Rally dos Sertões pilotando as únicas trail movidas a álcool. Os pilotos - Fabricio Bianchini e Marcos Finato - são de Barueri.