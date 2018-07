Barulho de navio provoca estresse em baleias-francas

A pesquisa, conduzida por um cientista do Aquário da Nova Inglaterra, em Boston, notou uma redução no nível dos hormônios ligados ao estresse em baleias-francas depois dos ataques. A taxa se manteve baixa justamente no período em que houve uma queda significativa das navegações.

A análise foi possível pela combinação dos dados sonoros com os obtidos por outra pesquisa que ocorria ao mesmo tempo. O trabalho coletava amostras de fezes de baleias. No material, foi possível medir as taxas de hormônios ligados ao estresse.

Segundo os pesquisadores, que publicaram a descoberta na revista Proceedings of the Royal Society Journal B, os motores de navios emitem um som na mesma frequência com que algumas baleias se comunicam. Estudos anteriores haviam mostrado que os cetáceos mudam os padrões de linguagem quando local é mais barulhento.