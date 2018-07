Barulho lidera reclamações em UPP que funciona há 7 dias

A Ouvidoria Paz com Voz é um serviço itinerante, que visitará quatro favelas pacificadas por mês. A ideia é abrir um canal de interlocução com a comunidade. A unidade funciona dentro de uma van adaptada, transformada em sala de atendimento e equipada com computadores. A equipe tem 20 ouvidores.

"A boa receptividade dos moradores reflete o quanto a sociedade acredita no trabalho das UPPs e quer contribuir para a melhoria dos serviços", afirmou a ouvidora-geral das UPPs, tenente Tatiana Lima. Nesta semana, a ouvidoria ficará na Rocinha, na zona sul.

A decisão de criar a ouvidoria das UPPs ocorreu depois do desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza, morto após ser levado por policiais até a sede da UPP da Rocinha. Ao anunciar a criação do serviço, em novembro do ano passado, o coordenador das UPPs, coronel Frederico Caldas, garantiu que a ouvidoria funcionaria com transparência, com mecanismos para que os moradores pudessem acompanhar as denúncias.