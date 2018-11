Base aliada evidencia racha em votação do Código Florestal

As negociações em torno dessa matéria tornaram os desentendimentos entre lideranças do governo e de partidos aliados ainda mais evidentes.

Ao governo não agradou a postura do líder do PMDB, deputado Henrique Eduardo Alves (RN), que pressionou pela votação do Código Florestal e ainda encabeçou uma emenda que mudava o relatório do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) em pontos considerados essenciais pela presidente Dilma Rousseff.

A emenda tinha apoio da maioria dos partidos aliados e da oposição. Apenas PT, PSB, PSOL e PV estavam contra a mudança no texto do relator.

Dilma chegou a se reunir com ministros que estão no governo por indicação dos partidos aliados antes de o texto se posto em votação e cobrou que eles articulassem junto a suas bancadas para impedir a aprovação dessa emenda.

Mesmo ciente do desejo de Dilma, o peemedebista subiu à tribuna da Câmara e num tom desafiador disse que os ministros não deveriam dar atenção aos deputados e que no caso do PMDB isso não adiantaria de nada, porque o partido votaria unido contra o desejo da presidente.

"Minha querida presidente Dilma, não sei se está me dando a honra (de me assistir), acho que não... Soube que muitos ministros de diversos partidos estão contatando com seus parlamentares. Respeito e compreendo, mas quero pedir aos ministros do PMDB que não tentem mudar os votos do PMDB," afirmou.

"Antes de serem ministros, vocês são do meu partido. Não constranjam a minha bancada," acrescentou em seguida o peemedebista.

Após desafiar a ordem da presidente, Alves, que é pré-candidato à presidência da Câmara em 2013, reforçou o discurso interno. "Essa é a hora dessa Casa se afirmar," concluiu.

O líder do PMDB foi sucedido pelo líder do governo, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), que classificou de "emocional" o discurso do aliado.

"Talvez esse seja o momento mais tenso da nossa legislatura," afirmou. E, colocando-se como porta-voz do governo e de Dilma, o petista atacou sem meias palavras a emenda patrocinada pelo PMDB.

"A presidente considera que essa emenda 164 (apresentada pelos peemedebistas) é uma vergonha para o Brasil," afirmou. Mais cedo, Vaccarezza já havia dito que a presidente poderia vetar a mudança se ela fosse aprovada e no discurso repetiu a ameaça. "Essa proposta não prosseguirá, porque ela afronta o meio ambiente," disse da tribuna.

Após os discursos, Alves e Vaccarezza não conversaram mais no plenário até o final da votação.

A repercussão do discurso de Alves foi imediata no plenário. Líderes da oposição apoiaram o peemedebista ao perceber o racha na base e o líder do PDT, deputado Gionvanni Queiroz (PA), fez coro ao pedido de desobediência do peemedebista.

"Quero pedir desculpas ao meu líder, o presidente licenciado do meu partido, o ministro (Carlos) Lupi. Ele não conhece, não sabe o que está pedindo," afirmou pouco antes de pedir que a bancada pedetista aprovasse a emenda.

A rebelião da base resultou numa expressiva derrota para o governo que viu a emenda patrocinada pelos seus aliados e rejeitada pela presidente ser aprovada com 273 votos. Outros 182 parlamentares votaram contra a emenda e dois se abstiveram.

O clima de derrota para o governo no plenário e os discursos evidenciando as diferenças entre os aliados teve repercussão imediata.

O ex-presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), disse à Reuters que "essa é uma noite para esquecer."

Já o vice-líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), classificou o discurso de Alves como "desafiador" e "constrangedor" para a base aliada.

"Foi o mais duro discurso contra o governo nessa legislatura," disse. Guimarães avalia que o peemedebista foi mais contundente no discurso de olho na sua disputa para a presidência da Casa em 2013.

"Tem que saber quem é quem na base. Vamos ter que conversar, esperar a poeira baixar," disse o petista.

(Edição de Maria Pia Palermo)