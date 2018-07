Base celular atinge 263 mi de linhas ativas em fevereiro, diz Anatel

Em relação a janeiro, houve avanço de ligeiros 0,3 por cento, com adição de 785,75 mil habilitações.

Do total da base, 65,68 milhões de acessos corresponderam a linhas de banda larga móvel entre celulares de tecnologia WCDMA e modems 3G, segundo a agência. O volume representa um crescimento de 39 por cento em relação ao verificado no mesmo período de 2012.

Segundo a autarquia, a Vivo, do grupo espanhol Telefónica, encerrou fevereiro com participação de mercado na telefonia celular de 28,83 por cento, correspondendo a 75,84 milhões de linhas ativas. Um ano antes, a participação da companhia era de 29,85 por cento.

A TIM, do grupo Telecom Italia, registrou participação de 26,88 por cento no mês passado ante 26,62 por cento em fevereiro de 2012. A Claro, da América Móvil, viu a participação passar de 24,66 para 25,12 por cento no período. Já a Oi apurou fatia de 18,83 por cento em fevereiro ante 18,56 por cento um ano antes.

Enquanto isso, as operadoras virtuais Porto Seguro, do grupo segurador de mesmo nome, e Datora encerraram fevereiro com 35.377 e 1.000 linhas em suas respectivas bases.

(Por Alberto Alerigi Jr.)