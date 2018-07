Base da Guarda Civil sofre ataque no centro de SP

Às 2h deste domingo, policiais militares que faziam ronda na Rua do Sabará, no bairro da Consolação, avistaram um Volkswagen Polo Sedan entrar na via pela contramão. O carro estava ocupado por dois suspeitos que fugiram ao notar a viatura da PM parada adiante.

Segundo a polícia, os PMs acompanharam o Polo até a Alameda Dino Bueno, em Campos Elíseos, onde fica a base da GCM. Ao passar pela unidade, os suspeitos dispararam contra a base. Os guardas civis reagiram e atiraram.

A dupla tentou fugir mas, sem controle do veículo, bateu o carro. Ao se aproximarem, os policiais militares foram recebidos a tiros e revidaram.

Ferido, um dos suspeitos foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa, mas morreu. O outro homem que estava no carro fugiu. Um revolver calibre 38, que estava com a numeração raspada, foi apreendido. Nenhum policial civil e militar ficou ferido durante o ataque.