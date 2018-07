Base da PM em construção é atacada em Bauru (SP) Uma base da Polícia Militar, que está sendo construída no bairro Parque Jaraguá, em Bauru (SP), foi atacada na sexta-feira por dois homens que chegaram ao local com um galão de gasolina. Depois de dominarem o vigia, eles quebraram o vidro de uma janela e atearam fogo na fachada do prédio. As chamas chamuscaram a parede da frente. O vigia avisou a PM e a empresa responsável pela construção. A polícia já tem suspeitos, segundo informou o comandante da PM na região de Bauru, tenente-coronel Nelson Garcia Filho, de 47 anos.