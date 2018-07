De acordo com informações iniciais, um veículo, com três ou quatro pessoas, passou em frente à base por volta das 4 horas, disparando contra a cabine. Apenas um policial rodoviário estava no local. Ele se jogou no chão para se proteger, atirando contra o carro, segundo a Polícia Militar. Os suspeitos fugiram. Ainda não há informação sobre o motivo do ataque.