Base de Alcântara lança foguetes para testes O Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, realizou na tarde desta segunda-feira a primeira fase da Operação Fogtrein I - 2010, que consistiu no lançamento de um Foguete de Treinamento Básico (FTB). A segunda etapa acontecerá na próxima semana, com o lançamento de um Foguete de Treinamento Intermediário (FTI). No lançamento de hoje, foram testados equipamentos de telemetria e radares do CLA. "Tudo funcionou conforme nós esperávamos", avaliou o diretor do CLA, Ricardo Rodrigues Rangel.