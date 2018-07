Base de Alcântara volta a lançamentos com foguete O Comandante do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), tenente-coronel César Demétrio Santos, confirmou que a unidade fará o lançamento, em 16 de março, do Foguete de Treinamento Básico (FTB) na Operação Falcão I/2012. Hoje, a Torre de Móvel de Integração (TMI), perdida no acidente de 2003 e onde um futuro veículo lançador de satélite (VLS-1) é montado e lançado, está reconstruída com modificações, como torres para prevenir descargas atmosféricas, e missões menores com foguetes de teste têm sido feitas para manter a proficiência dos técnicos do CLA na operação de lançamentos espaciais.