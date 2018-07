Base de clientes de TV por assinatura no Brasil encerra novembro em 17,9 mi A base de clientes de TV por assinatura no Brasil cresceu 12,4 por cento em 12 meses e fechou o mês de novembro com 17,9 milhões de assinantes, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).