Base de pirâmide é encontrada no Egito

Arqueólogos egípcios descobriram a base de uma pirâmide desconhecida na área de Saqqara, a cerca de 20 quilômetros do Cairo. Estima-se que a pirâmide tenha sido construída na quinta dinastia do rei Menkauhor, que reinou entre os anos de 2444 e 2436 a.C. Menkauhor foi um rei do qual se tem poucos registros e foi o último faraó a construir um templo do sol, chamado de Akhet-Re. A entrada da pirâmide ainda não foi descoberta porque estaria embaixo de uma vila, mas arqueólogos têm planos de mover os prédios para outro local.