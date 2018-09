Base de TV paga acumula alta de 7,5% no ano até abril O número de domicílios assinantes de TV paga no Brasil cresceu 1,42 por cento em abril sobre março, para 8,03 milhões, informou nesta terça-feira a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com o desempenho de abril, a base de TV por assinatura no país acumula no ano expansão de 7,5 por cento.