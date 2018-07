Base diz que protestos desgastarão governo e políticos Integrantes da base aliada na Câmara consideram que um dos possíveis impactos das manifestações ocorridas nesta terça-feira em várias partes do País deve ser o desgate do governo federal e da classe política. "No final, vai sempre refletir no governo", disse o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA). O parlamentar discorda de argumentos de vários líderes políticos de que as reivindicações são muito difusas. "A pauta é uma só. O povo está querendo mudanças no serviço público", declarou. Na avaliação de Vieira Lima, parte do descontentamento tem origem nos problemas na área econômica pelos quais o País atualmente passa.