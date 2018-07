Base governista na Câmara quer votar PEC que aumenta repasses a munincípios esta semana

“Vamos sugerir ao presidente (da Câmara) que esta PEC (proposta de emenda à Constituição) tenha prioridade de votação nesta semana”, disse Fontana a jornalistas, após participar de reunião com o ministro das Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, e outros líderes da base aliada.

A votação dessa proposta passaria na frente de outra PEC que está na pauta, a do chamado Orçamento Impositivo. Os deputados já haviam iniciado a análise da proposta, que obriga o governo a pagar as emendas parlamentares individuais, mas falta a votação de uma emenda. O líder deve pedir mais tempo ao presidente da Câmara para negociar essa emenda.

“Se pudermos ter mais uma semana de negociação, isso seria positivo”, afirmou.

Na noite da segunda-feira o ministro das Relações Institucionais reuniu-se com lideranças da base aliada do Senado e conversou sobre a pauta na Casa. A conversa teve como foco proposta que altera a indexação da dívida no Estados e que pode ser votada na quarta-feira.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)