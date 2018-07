Basquete, a 2.ª chance de Marion Jones

Marion Jones perdeu suas medalhas olímpicas e ainda foi presa por seu envolvimento com o doping. Mesmo assim, a americana não desiste do esporte. Ontem, a ex-velocista foi anunciada como reforço do Tulsa Shock, que disputa a Liga Americana de Basquete (WNBA). Aos 34 anos, ela tenta recomeçar sua vida esportiva. "Essa é uma oportunidade de realizar um sonho e de compartilhar uma mensagem de esperança. É uma segunda chance."

O basquete não é uma novidade na vida de Marion - graças ao esporte, ela conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade da Carolina do Norte. Como armadora, ajudou a equipe a alcançar um recorde de 92 vitórias em três temporadas. Ainda foi campeã em 1994.

Em 1997, deixou as quadras para se dedicar ao atletismo, embora tenha sido escolhida no draft da WNBA pelo Phoenix Mercury. Conseguiu feitos memoráveis - ganhou cinco medalhas na Olimpíada de Sydney, três anos depois -, mas que foram apagados da história da modalidade. Afinal, em outubro de 2007, Marion confessou aquilo que negava havia anos: tinha feito uso do esteroide anabolizante THG, produzido pelo laboratório Balco. Por ter mentido à Justiça americana, cumpriu pena de seis meses de prisão em 2008.

Um histórico que não incomoda a WNBA. "Ter alguém como Marion associada à nossa liga é algo positivo", disse a presidente da Liga, Donna Orender.

O técnico do Tulsa Shock, Nolan Richardson, não se cansa de elogiar a atleta, a quem conhece desde seus tempos de universidade. "Nos treinos, pude ver que ela trabalha muito duro e tem qualidades que não se pode ensinar, como velocidade e visão de jogo", comentou.